Uğur Meleke: 'Oosterwolde anlaması güç bir transfer!'

Uğur Meleke, Hürriyet'te Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Meleke, sarı-lacivertlilerin devre arasında Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde transferini ise anlamanın zor olduğunu dile getirdi.
Uğur Meleke'nin yazısındaki bölüm şu şekilde;
"Beşiktaş'ın 2011'de yaptığı Julio Alves transferini hatırlatan bir hamle... Rio Ave'de sadece 9 maç oynayan Alves, sürpriz bir şekilde 2 milyona Atletico Madrid tarafından transfer edilip, 40 gün sonra da bonservisinin yarısına 3,1 milyon Euro ödenerek Beşiktaş'a getirilmişti. Elbette hiçbir katkı vermeden, sadece büyük borç yükü bırakarak ayrıldı Türkiye'den. Hollanda alt yaş gruplarında hiç milli olmamış, 2001 doğumlu Osterwolde de Serie B'de Parma'da 18 maç oynayıp tam 6 milyona tuttu Fenerbahçe'nin yolunu. Ligde 84, Avrupa'da 90 dakika oynadı Fenerbahçe'de. Anlaması, yorumlaması güç bir transfer gerçekten."
Meleke, sarı-lacivertlilerin devre arasında Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde transferini ise anlamanın zor olduğunu dile getirdi.
Uğur Meleke'nin yazısındaki bölüm şu şekilde;
"Beşiktaş'ın 2011'de yaptığı Julio Alves transferini hatırlatan bir hamle... Rio Ave'de sadece 9 maç oynayan Alves, sürpriz bir şekilde 2 milyona Atletico Madrid tarafından transfer edilip, 40 gün sonra da bonservisinin yarısına 3,1 milyon Euro ödenerek Beşiktaş'a getirilmişti. Elbette hiçbir katkı vermeden, sadece büyük borç yükü bırakarak ayrıldı Türkiye'den. Hollanda alt yaş gruplarında hiç milli olmamış, 2001 doğumlu Osterwolde de Serie B'de Parma'da 18 maç oynayıp tam 6 milyona tuttu Fenerbahçe'nin yolunu. Ligde 84, Avrupa'da 90 dakika oynadı Fenerbahçe'de. Anlaması, yorumlaması güç bir transfer gerçekten."
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