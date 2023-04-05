Uğur Meleke: 'Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan faydalanmalıydı'

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de gündeme gelen konulardan biri de geçmişte yapılan teknik direktör değişiklikleri oldu. Yorumcu Uğur Meleke, bu durumu beIN MANŞET programında değerlendirdi.
Meleke, "Ali Koç 5. sezonunda ve hiçbir sezonu başladığı teknik direktör ile bitirememiş. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasını biraz farklı değerlendiriyorum. Devam edilebilirdi veya İsmail Kartal'dan bir şekilde yararlanmanın yolu aranabilirdi. O bir Fenerbahçe efsanesi. Jorge Jesus gibi uluslararası bir değere kimse 'hayır' diyemez ancak acaba başka bir hizmet alma yolu bulunabilir miydi? Belki İsmail Kartal'ın Jorge Jesus'a aktaracağı şeyler olabilirdi. Ali Koç, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu'ndan faydalanma konusunda başarısız oldu." ifadelerini kullandı.
Meleke, "Ali Koç 5. sezonunda ve hiçbir sezonu başladığı teknik direktör ile bitirememiş. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasını biraz farklı değerlendiriyorum. Devam edilebilirdi veya İsmail Kartal'dan bir şekilde yararlanmanın yolu aranabilirdi. O bir Fenerbahçe efsanesi. Jorge Jesus gibi uluslararası bir değere kimse 'hayır' diyemez ancak acaba başka bir hizmet alma yolu bulunabilir miydi? Belki İsmail Kartal'ın Jorge Jesus'a aktaracağı şeyler olabilirdi. Ali Koç, İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu'ndan faydalanma konusunda başarısız oldu." ifadelerini kullandı.