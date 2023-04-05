Uğur Meleke: 'Fenerbahçe, İsmail Kartal'dan faydalanmalıydı'

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de gündeme gelen konulardan biri de geçmişte yapılan teknik direktör değişiklikleri oldu. Yorumcu Uğur Meleke, bu durumu beIN MANŞET programında değerlendirdi.Meleke," ifadelerini kullandı.