Uğur Meleke'den Mertens'e büyük övgü

Uğur Meleke, Hürriyet'te Galatasaray'ın Tottenham karşısındaki galibiyetini değerlendirdi.
Meleke, karşılaşmada 2 asist yapan Dries Mertens için övgü dolu sözler kullandı.
Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Galatasaray'ın şahane bir takım performansı ortaya koyduğu akşamda bir özel parantezi Mertens hak ediyor. Belçikalı Benjamin Button dün iki gol attırdı ama arkadaşları daha becerikli olsa asist rekoru kırabilirdi. 32 ve 39'da iki gol attırdı, 46'da Icardi, 49'da Yunus, 52'de Osimhen, 63'te de Barış'a iyi servisler yaptı Mertens. Dün Galatasaray'ın orkestra şefi gibiydi yaşsız Belçikalı."
Meleke, karşılaşmada 2 asist yapan Dries Mertens için övgü dolu sözler kullandı.
Uğur Meleke'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Galatasaray'ın şahane bir takım performansı ortaya koyduğu akşamda bir özel parantezi Mertens hak ediyor. Belçikalı Benjamin Button dün iki gol attırdı ama arkadaşları daha becerikli olsa asist rekoru kırabilirdi. 32 ve 39'da iki gol attırdı, 46'da Icardi, 49'da Yunus, 52'de Osimhen, 63'te de Barış'a iyi servisler yaptı Mertens. Dün Galatasaray'ın orkestra şefi gibiydi yaşsız Belçikalı."