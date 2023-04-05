Uğur Meleke: "Arda Güler'in kariyerinin kırılma maçı oldu"

Spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Uğur Meleke: 'Arda Güler'in kariyerinin kırılma maçı oldu'
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05 Nisan 2023 12:42
Uğur Meleke, beIN MANŞET'te Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Beşiktaş ile oynanan derbi maçındaki performansını değerlendirdi.

Beşiktaş ile oynanan derbide girdiği 28 ikili mücadelenin 16'sını kazanan 2005 doğumlu genç starın, kırılma maçı olduğunu söyledi.

Uğur Meleke'nin Arda Güler yorumu şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynanan derbi maçı Arda Güler'in kırılma maçı. Bir gün Arda Güler'in belgeseli yapılırsa, o belgeselde bu maça değinilecek. Bu maç, Arda Güler'in büyük maçı oldu. Büyük maçta top istiyorum, büyük maçta dikine deniyorum. Sağa sola verip geçiştirmiyorum. Arda Güler için kariyer belirleyici bir maç oldu."



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