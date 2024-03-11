Uğur Meleke: ''49 saniyede 1 faul düdüğü!''

Hürriyet Spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasını değerlendirdi.
İşte Uğur Meleke'nin o yazısı;
''Dün Kadıköy'de oynanan (daha doğrusu oynanamayan) ilk yarıyı izleyemediyseniz size şu absürt istatistiklerle seyrettiğimiz şeyi özetlemeye çalışayım: İlk yarı 14 dakika uzatmayla toplam 59 dakika sürdü. 59 dakikanın sadece 23'ünde futbol oynandı, yani bir devrede tam 36 dakika top oyun dışındaydı. Ve topun oyunda kaldığı bu 23 dakikada tam 28 faul düdüğü çaldı. Oyun akarken her 49 saniyede 1 faul düdüğü demek bu!
''İRFAN CAN HEP YÜZDE 100'LE OYNUYOR''
Bu doz aşırı gergin müsabakanın devre arasında İsmail Kartal'ın 4'te 3'ü cebinde sarı kartla oynayan savunmasından ikisini çıkarması doğru karardı. Takımının gerilimini birkaç doz düşürdü bu hamleyle. Ardından gelen İrfan Can Kahveci müdahalesi de yerindeydi. İrfan Can'ın bu sezon Süper Lig'de bir maça sonradan girip de yüzde 90 tutkuyla oynadığını hatırlamıyorum doğrusu. Hep yüzde yüzle mücadele etti. Defalarca da kritik rol oynadı takımının geri dönüşlerinde. İrfan'ın yanı sıra yine kulübeden gelen Djiku da bir başka başroldü geri dönüşte.''
İşte Uğur Meleke'nin o yazısı;
''Dün Kadıköy'de oynanan (daha doğrusu oynanamayan) ilk yarıyı izleyemediyseniz size şu absürt istatistiklerle seyrettiğimiz şeyi özetlemeye çalışayım: İlk yarı 14 dakika uzatmayla toplam 59 dakika sürdü. 59 dakikanın sadece 23'ünde futbol oynandı, yani bir devrede tam 36 dakika top oyun dışındaydı. Ve topun oyunda kaldığı bu 23 dakikada tam 28 faul düdüğü çaldı. Oyun akarken her 49 saniyede 1 faul düdüğü demek bu!
''İRFAN CAN HEP YÜZDE 100'LE OYNUYOR''
Bu doz aşırı gergin müsabakanın devre arasında İsmail Kartal'ın 4'te 3'ü cebinde sarı kartla oynayan savunmasından ikisini çıkarması doğru karardı. Takımının gerilimini birkaç doz düşürdü bu hamleyle. Ardından gelen İrfan Can Kahveci müdahalesi de yerindeydi. İrfan Can'ın bu sezon Süper Lig'de bir maça sonradan girip de yüzde 90 tutkuyla oynadığını hatırlamıyorum doğrusu. Hep yüzde yüzle mücadele etti. Defalarca da kritik rol oynadı takımının geri dönüşlerinde. İrfan'ın yanı sıra yine kulübeden gelen Djiku da bir başka başroldü geri dönüşte.''