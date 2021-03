Uğur Kulaksız: 'Fatih Terim duayen, umarım futbol kazanır'

Hes Kablo Kayserispor, geçtiğimiz haftalarda takımı emanet ettiği ve 2 maçta 6 puan alarak dikkatleri üzerine çeken teknik sorumlu Uğur Kulaksız ile yeniden çıkışa geçti.Ligin 16. haftasının ardından teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edildi.Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.İki haftada hanesine yazdırdığı 6 puanla Kayserispor'a adeta nefes aldıran Kulaksız, daha sonra takımın başına getirilen Dan Petrescu'nun da ekibinde yer aldı.Petrescu'nun takımdan ayrılmasının ardından yine zorlu bir görev üstlenen Kulaksız, Kayserispor'la çıktığı 2 maçı da kazandı.Kulaksız'ın öğrencileri ligin 28. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, geçtiğimiz hafta ise ligin zorlu ekiplerinden Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla geçti.Uğur Kulaksız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kendisine güvendiğini, bu güvenin de kendisi için en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.Göreve gelmeden önce Gözbaşı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kulaksız, şöyle devam etti:"Başkanımız 'Bu işi halledebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'Tabii ki halleriz.' dedikten sonra bana her türlü desteği verdi. İyi bir hoca olmam için tüm imkanlarını kullandı. Bu kapsamda Petrescu'nun ekibine alarak donanımımı artırmamı sağladı. Bana verilen bu değerin farkındayım. Buna layık olmaya çalışıyorum. Bu imkanlarından dolayı da başkanımız Berna Gözbaşı'na çok teşekkür ediyorum."Takımın iyi bir hava yakaladığını aktaran Kulaksız, şunları kaydetti:"Oyuncularımızın hepsi yetenekli. Biz onları yeteneklerini ortaya çıkarsınlar diye biraz daha rahat bıraktık. Buranın bir aile olduğunu, onların da bu ailenin birer üyesi olduğunu kendilerine hissettirdik. Başarının kaynağı bu bence. Bunun yanında burası profesyonel bir kulüp. Böyle kulüplerde de psikolojik motive anlamında profesyonel kişilerden yardım alınır. Biz de bu yardımları alıyoruz."Kulaksız, Hatayspor maçında net bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Hatayspor maçına çok iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın da fikrini aldık. Aslında bu bir fikir birlikteliğiydi. Bu maçı alacağımıza inandık. Oraya da inanarak gittik. Aslında sonuç bizim için sürpriz olmadı. Kazandıktan sonra kolay gelebilir ama biz gerçekten Hatayspor maçında galibiyete inandık ve kazandık." ifadelerini kullandı.Ligin 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Galatasaray ile yapacakları maçın da kendileri için güzel bir karşılaşma olacağına dikkati çeken Uğur Kulaksız, "Bazı şeylerin tesadüf olmadığını göstermemiz adına, güçlü bir aile olduğumuzu göstermemiz adına, bizlere güvenen insanları sevindirmek adına bir maça çıkacağız. Karşımızda Türk futbolunun duayeni bir hoca olacak. Umarım futbol kazanır." değerlendirmesinde bulundu.Kulaksız, ligin bitmesine 12 hafta kaldığını anımsatarak, şöyle konuştu:"Önümüzdeki süreçte şunları yapacağız, şu kadar puan alacağız gibi şeyler söylemek istemiyoruz. Biz her maçın tadını çıkaracağız. Her maça iyi hazırlanacağız. Böyle olduğu sürece de sonuçların iyi olacağını düşünüyorum. Kötü maçlar da çıkarabiliriz, motivasyonumuz düşebilir ancak önemli olan düştüğümüz yerden kalkmak. Bence bu daha gurur verici olur."