Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri ilk maçında Portekiz ile karşılaşacaklarını belirterek, "Galibiyetle başlamak, finallere katılarak bir ilki başarmak istiyoruz." dedi.



"HER MAÇ ÖNEMLİ"



Uğur Kılıç yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerindeki her maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak Türk hentbolu için bir ilki başarmak istediklerini anlatan Kılıç, "Genç, dinamik, hedefleri olan her maça kazanmak için çıkan bir milli takımımız var. Portekiz maçı, EURO 2024 elemelerindeki ilk maçımız. Avrupa Şampiyonası finallerine katılarak hentbolumuz için bir ilki başarmak istiyoruz. O açıdan her maç bizim için çok önemli. Portekiz karşısında da son topa kadar mücadele edeceğiz. Teknik ekibimiz ve sporcularımıza da güveniyoruz ve hentbol camiası olarak her zaman yanlarında olacağız." diye konuştu.



"KUZEY MAKEDONYA MAÇI VAN'DA OLACAK"



Uğur Kılıç, ikinci maçlarını Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacaklarını söyledi.



Hentbolda milli bir maçın ilk kez Van'da oynanacağına dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:



"Van'da Kuzey Makedonya karşısına müthiş seyirci desteğiyle yine Türk hentbolu için önemli bir maça çıkacağız. Van şehri çok yoğun şekilde bu önemli maça hazırlanıyor. Van Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere tüm yöneticilerimize bu çabalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Van halkının da tribünleri doldurarak milli takımı gönülden destekleyeceklerinden eminiz. İlk saniyeden son düdük çalıncaya kadar kazanma arzusunu öne koyan bir milli takım seyredeceğimizden eminin. İnşallah sevinen taraf biz olacağız."



OKAN HALAY: "İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"



A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay ise hem Portekiz hem de Kuzey Makedonya maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.



Çok önemli maçlar oynayacaklarının bilincinde olduklarını anlatan Halay, şöyle konuştu:



"Maçlarımızın ilkini deplasmanda Portekiz'de, ikincisini Kuzey Makedonya ile içeride evimizde oynayacağız. Bu maçlarda hedefimiz ikisinden de galibiyetle ayrılmak. Deplasmanda bizi zor bir maç bekliyor, bunun farkındayız. Ama biz de kendimize güveniyoruz. Bu maçlardan alacağımız bir galibiyet bizi Avrupa Şampiyonası finallerine götürme anlamında önemli bir adım olacak. Tüm takım arkadaşlarımızla buna inanmış durumdayız. Portekiz maçından galibiyetle döneceğimize inanıyorum."





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