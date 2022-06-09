Uğur Kılıç, sözünü tuttu!

THF Başkanı Uğur Kılıç ve milli sporcumuz Ramazan Döne, hentbol sevgisiyle tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan minik Serkan ve arkadaşlarından oluşan takımla Van'da bir maç yaptı.

Edremit ilçesindeki Süphan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Serkan Moho, babasının telefonundan sosyal paylaşım sitelerinde video izlerken denk geldiği hentbol sporuna duyduğu merakını, "Hentbol Nedir?" sorusuna verdiği cevapla gösterince başkan Uğur Kılıç'tan maç sözü almıştı.

Van'a giden Başkan Kılıç, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile ziyaret ettikleri Serkan Moho'ya üzerinde milli takım sporcularının imzasının bulunan 65 numaralı formayı hediye etti. Kılıç ve Ramazan Döne, daha sonra Süphan Spor Salonu'nda Serkan ve takım arkadaşlarıyla hentbol maçı yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Kılıç, "Serkan'a verdiğimiz sözü yerine getirmek üzere Van'a geldik. Serkan'la birlikte diğer arkadaşlarıyla da tanıştık, çok keyifli ve güzel bir maç oldu. Serkan, milli takım oyuncumuz Ramazan Döne'ye gol attı. Çok başarılıydı. Serkan'a bir sözümüz var, Van'da bir tane daha hentbol takımı oluşturacağız. Serkan ve arkadaşları ile tanıştığım için çok mutluyum. Hepsinin bana sözü var, 10'ar hentbolcu getirecekler bana. Van'dan bir hentbolcu ordusu çıkartacağız. Van'ın hentbol şehri olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ramazan Döne de "Çocuklarla birlikte olmaktan dolayı keyifli, çok mutluyum. Serkan büyüsün, gelişimini yeterince tamamlasın yeniden karşılaşırız. Çocuklarımız yetenekli, tüm çocuklarımızı milli takımlarda görmek isterim" şeklinde konuştu.

Serkan Moho da başkan Kılıç ve Ramazan Döne'ye teşekkür ederek, "Çok mutlu oldum." dedi.