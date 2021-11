Uğur Kılıç: 'Hedefimiz hentbolu sokağa indirmek'

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevine seçilen Uğur Kılıç, yapacağı icraatları ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Başkan Kılıç, hentbolu ortak hedefler doğrultusunda paydaşlarıyla beraber yönetmek istediklerini belirterek, "Yeni kurullar, organizasyonlar yapacağız, kurumsal iletişim ve pazarlama departmanımızı aktif bir şekilde hayata geçireceğiz. Artık hentbolu sokağa indireceğiz, hentbolu Türk halkıyla buluşturacağız, her yerde her alanda hentbol oynanması için çalışacağız." diye konuştu.

Hentbol camiasının içinden gelerek en önemli sorunun ne olduğuna bildiklerini ifade eden Kılıç, "İletişimin haricinde en önemli tespitimiz ortak hedeflerle ilgili sorunlar. Camianın ortak bir hedefe ihtiyacı var. Ortak hedefler içerisinde uluslararası federasyonlarla, Avrupa Hentbol Federasyonuyla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle, uluslararası mecralarla sürekli iletişim ve sürdürülebilir projeler üretmemiz lazım." dedi.



''Kazan kazan'' ilkesine dayalı sponsorluklar bulmaları gerektiğini anlatan Kılıç, şunları söyledi: "Altyapıyı sağladığımız zaman sporcularımızın da daha fazla hentbola ilgi duyacağını düşünüyoruz. Hentbol okullardan doğan bir branş, okullarda hentbolu tekrar görkemli günlerine döndürmek istiyoruz, bunun için gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız için gerek Milli Eğitim Bakanlığımız için birçok proje hazırladık. Spor lisesi bunlardan biri.



Ayrıca uluslararası standartlarda önemli maçları yapacağımız hentbola ait bir salonumuz yok. İnşallah Gençlik ve Spor Bakanlığımız, belediyelerimiz, kulüp desteklerimizle birlikte mutlaka farklı şehirlerde uluslararası standartlarda hentbol tesisleri oluşturacağız."



"Hentbolu çok fazla salon içerisine hapsettik"



Hentbolun okullarda tekrar yaygınlaşmasıyla hedeflediklerini, kendisinin de 11 yaşında hentbola okulda başladığını hatırlatan Kılıç, şöyle devam etti: "Şöyle bir tespitim var, hentbolu çok fazla salon içerisine hapsettik. Hentbol açık alanda da plajlarda da oynanabilen, mini hentbol olarak çimde de oynanabilen bir branş. O yüzden sokağa indirmek istiyoruz, halkla iç içe gelmesini, çocukların hentbol oynamayı talep etmesini istiyoruz. Bu nedenle okullarda çok daha aktif olacağız. Hentbol oyun alanları çizeceğiz, mutlaka 40'a 20 nizami sahalardan bahsetmiyorum, bir kale ve o kaleye topun elle atılabilmesi yeterli olacak."

Başkan Kılıç, hentbolda gerileme döneminin televizyonlarda yeteri kadar yayınlanmamasıyla başladığına işaret ederek, "Tek kanallı dönemde hentbol branşı TRT'de, diğer branşlar kadar yayınlanıyordu. Yazılı medyada hentbol muhabirleri vardı, sayfa sayfa hentbol haberleri çıkıyordu. Ben oynarken voleybol takımlarıyla gayet eşit şartlardaydı her şeyimiz ama bakın şu an 'Türkiye bir voleybol ülkesi' diye reklamlar yapılabiliyor, hentbolda da bu potansiyel var, bu potansiyeli hayata geçireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.



"Avrupa standartlarında bir hentbol ortaya çıkartacağız"



Hentbolda 100 binlerce lisanslanmış sporcu bulunduğunu hatırlatan Kılıç, başkanlığa aday olduktan sonra Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları, telefonları aldığını artık hentbolun üzerindeki ölü toprağını atma zamanın geldiğini söyledi.

Kılıç hep birlikte, genç, dinamik bir kadroyla, hiçbir şekilde ötekileştirmeden birleştirerek, geçmişe sırtını dönmeden Avrupa standartlarında bir hentbol ortaya çıkartacaklarını belirtti. Kurumsallaşmaya önem verdiklerinin altını çizen Kılıç, "Kulüplerimizin desteklenmesine ihtiyacı var bunun için de sponsorluk anlaşmaları gerekiyor. Biz tam bir kurumsallığa geçiş süreci yaşayacağız. Bu bir süreç, bu süreç için 4 yıldır hazırlanıyoruz. Bir ay içinde kurumsal iletişim departmanımız çalışmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.



"Gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz"



A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası'nda 1. Eleme Turu'nda 3 Kasım'da Eskişehir'de Kosova, 7 Kasım'da da deplasman Yunanistan ile yapacağı maçları da değerlendiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu gruptan çıkabileceğimize inanıyoruz, grupta Yunanistan, Kosova ve Belçika var. Grupta ilk 2'ye giren takımlar play-off oynayacak. Play-off'u geçen takım ise dünya şampiyonası gruplarına katılma hakkına sahip olacak ve Türkiye ilk defa bu hakkı elde etmiş olacak. İnşallah bizim dönemimize nasip olur ama ilk maç çarşamba günü. Bizim gerekli motivasyonun sağlanması için teknik ekiple hemen irtibata geçtik. Onların moral ve motivasyonlarını en üst seviyeye çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

Maç maç ilerlemek istediklerini belirten Kılıç, önce Kosova maçını alıp sonra Girit'ten de iyi bir sonuçla dönerek, Ocak ayında da play-off vizesini almak istediklerini kaydederek, "İnşallah sonraki basamakta da dünya şampiyonası finallerine gideriz. Biz bunun için play-off vizesini almak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız, amacımız ilkleri başarmak." şeklinde konuştu.

Hentbolun özellikle Avrupa'da bambaşka bir boyutta olduğunu vurgulayan Kılıç, "Avrupa'nın birçok ülkesinde futbolun ardından ikinci ilgi çeken branş olarak takip ediliyor, birçok ülkede basketbolla yarışıyor. Kıta Avrupası'nda mücadele etmek ve dereceler elde etmek istiyoruz. En büyük hedefimiz tabii ki her ulusal takım gibi milli takım armamızı, hentbol bayrağıyla birlikte olimpiyatlarda temsil etmek olacak." şeklinde konuştu.



Büyük kulüplere yönelik projelerini de anlatan Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Büyük kulüplerimiz diğer branşlarda aktif, voleybolda ve basketbolda. Biz de Beşiktaş hentbol branşında çok güçlü, bir dönem Trabzonspor vardı. Mutlaka ve mutlaka büyük camia kulüplerini hentbol branşına çekmeye çalışacağız. Bunun için öncelikle hentbol iklimini biraz değiştirmemiz gerekiyor. Camia kulüplerinin alışkın olduğu ortamları onlara sunmamız gerekiyor.



Hedefi olan bir hentbol olacak kimse bunu unutmasın. Asıl amacımız herkes hentbolun içinde bulunduğu için çok mutlu olacak, antrenöründen oyuncusuna, yöneticisinden kulüp idarecisine herkes 'iyi ki hentbolcuyuz' diyecek. Sloganımız şu, hentbol için birlikte başaracağız, Avrupa'da dünyada söz sahibi bir ülke haline geleceğiz."





