Uğur Dündar: "Özür dileyip hemen bırakın"

Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu konuştuğuna dair bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar: 'Özür dileyip hemen bırakın'
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26 Mart 2024 10:37
Galatasaray - Antalyaspor maçını yöneten hakem Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bu konuşmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"ÖZÜR DİLEYİP BIRAKSINLAR"

Dündar yaptığı paylaşımda, "Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!" ifadelerini kullandı.

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