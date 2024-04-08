Uğur Dündar'dan Süper Kupa için paylaşım!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçında yaşanan olaylar için bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Dündar'dan Süper Kupa için paylaşım!
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08 Nisan 2024 14:42
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Süper Kupa maçında yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurmuş "Taçsız Kral" Metin Oktay yaşıyor ve dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı, ilk dakikada ayağına gelen o topu kaleye göndermek yerine, auta atardı! Ayrıca takım arkadaşlarının sanki zorlu bir maçtan sonra kupayı almışlar gibi çocuksu sevinç gösterileri yapmalarını engeller, olgunlukla kabul ederdi. Çünkü Fenerbahçelilerin o eylemi sadece kendi kulüpleri için değil, TFF'nin adaletsizliğine karşı bütün kulüpler için yaptıkları bir eylem olduğunu bilirdi. Eeee insan durduk yere "Taçsız Kral" olarak anılmıyor! Mekanı cennet olsun..."

ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM ALDI

Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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