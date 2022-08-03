Uğur Dündar'dan Fenerbahçe'ye forvet müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürerken, artık gözler tamamen forvet takviyesine çevrilmiş durumda. Özellikle Dinamo Kiev maçlarında yaşanılan forvet eksikliği nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe yönetiminin önceliği golcüye çevirmiş durumda.Sarı-lacivertlilerinsosyal medyada bir taraftara yanıtı ise kısa sürede gündem oldu.Kemoterapi gören bir Fenerbahçe taraftarının sosyal medya üzerinden gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na gönderdiğimesajını gören Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın, genç taraftara yanıtışeklinde oldu.Uğur Dündar'ın bu yanıtı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.