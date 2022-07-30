Uğur Dündar'dan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kurulduğu 1923'ten beri Türk futbolunda silinmez izler bıraktığını ve Başkan Ali Koç'un, bunu kayıtlara geçirmek için büyük gayret gösterdiğini söyledi.



Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, kulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır. Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda, o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek, yazmak da sayın Başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur. Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız, tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.



Cumhuriyetin 100. yılında camia olarak şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini vurgulayan Dündar, "Şanlı Fenerbahçe, 100. yıl kupası, mazisi tertemiz avuçlarında parlayacaktır. Zapt edilemeyen, ele geçirilemeyen, yıkılamayan son kale olan büyük Fenerbahçe, şüphen olmasın ki düşmanlara karşı o kupa omuzlarında, meydanlarda taşınacaktır. İnanın cumhuriyetimizin 100. yılında da 29. şampiyonluk kupamız bize çok yakışacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Uğur Dündar, yüksek divan kurulu üyelerine yönelik kombine satışına da değinerek, kombinelerin satışında geçmiş yıllardaki indirim oranının bu yıl da tatbik edilmesine karar verildiğini ve bu konuda sıraya girip de alamayan hiçbir kurul üyesinin kalmadığını da dile getirdi.



Toplantıya, son Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçe adına yarışan her branştan sporcu da, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını giyerek katıldı.





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