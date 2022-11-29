Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularına yanıt verdi.



"Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak mı?" sorusuna yanıt veren Dündar, "İnşallah. 100. yılda çok büyük hedeflerimiz var. Hem basketbolda, hem futbolda, hem de diğer branşlarda. Mümkün olan bütün olan şampiyonlukları almak istiyor Fenerbahçe. Kararlı ve azimli bir şekilde o hedefe doğru ilerliyoruz. Cumhuriyet'in Fener'i olarak bu 100. yılda iz bırakmak hepimizin ortak dileği ve duygusu." dedi.



"JESUS FUTBOL BİLGESİ"



Camiadaki hava sorusuna yanıt veren Uğur Dündar, "Çok iyi. Jesus bir futbol bilgesi, otorite, çok büyük bir karizma. Futbolcular çok saygı duyuyor. Enner Valencia'yı yeniden yarattı adam." diye konuştu.



Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olması sorulan Uğur Dündar, "Yüksek Divan Kurulu, icracı bir organ değil. Yönetim, bütün icraati yapıyor. Yüksek Divan Kurulu, adeta senato gibi. Üyeliği en az 25 yılı bulan, yaşam deneyimleri zengin, bilgi birikim yüksek bir senato gibi değerlendirmek lazım. Tavsiye ve öneri makamı. Günlük politikanın dışındayız. Benim gazetecilik faaliyetime engelleyecek bir görev değil. Fenerbahçe'ye gönül verdiğim için bu işi severek üstlendim. İyi ki bu kararı vermişim diye değerlendiriyorum." açıklamasında bulundu.



ATATÜK STADYUMU AÇIKLAMASI



Son olarak geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Atatürk Stadyumu için görüşleri sorulan Dündar, "Geçenlerde 1907 Derneği, 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları Mustafa Koç ve Ali Koç. Fenerbahçe'ye gerçekten çok gönül vermiş isimler. Saygın iş insanlarından oluşan bir üye portföyüne de sahipler. 30. yıl kutlanırken, başkanı Rıfat Perahya 100. yılda stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesinin çok yararlı olacağını bir öneri olarak dile getirdi. Bunun üzerine bir sürü saçma sapan komple teorisi ortaya atıldı. Ama çok büyük bir destek geldi. O gece ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Daha önce Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da önerilmiş. Bu yıl, 100. yıl olduğundan herhalde en uygun zamanlama bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar. Bunun da 29 Ekim'de yapılmasının genel kurul kararıyla, yani bütün Fenerbahçelilerin oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar. Ama 29 Ekim'de mi, 23 Nisan'da mı, 19 Mayıs'ta mı olur?.. Ben 23 Nisan'da olursa da çok sevinirim. Ne kadar önce olursa o kadar iyi olur. Çok yakışır Fenerbahçe'ye. Muazzam destek var. Galatasaraylılar'dan, Beşktaşlılar'dan, Trabzonlular'dan destek geliyor." yorumunda bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ