Uğur Dündar: 'Bize karşı kumpas içine girildi'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, futbolda hakem kararları sonucunda düşüş yaşadıklarını ileri sürdü.Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupası sahibi olarak dünyanın en büyük kulüplerinden olduğunu kanıtladığını ifade eden Dündar,ifadelerini kullandı.İstanbulspor maçında yanlış hakem kararları olduğunu vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:Uğur Dündar'ın açılış konuşmasının ardından yeni divan üyesi olanların isimleri okundu.