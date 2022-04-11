Uğur Dündar: "Ayağımız uğurlu geldi"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun yeni başkanı Uğur Dündar, sevincini Galatasaray zaferiyle ikiye katladı. Ali Koç, totem yapıp derbiye gitmedi ve Dündar, protokolde Burak Elmas'ı karşıladı. Sarı-lacivertliler, 2016'dan beri ezeli rakibini ilk kez mağlup etti.

Haber; Sözcü
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Uğur Dündar: 'Ayağımız uğurlu geldi'
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11 Nisan 2022 09:57
Vefa Küçük ile girdiği yarıştan zaferle ayrılıp Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçilen duayen gazeteci Uğur Dündar,'Uğur'lu geldi. Sözcü Gazetesi'nin usta kalemi, derbide protokoldeki yerini aldı.

Başkan Ali Koç'un totem yapıp derbiye gelmediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı karşılayan isim Uğur Dündar oldu. Dündar'ın gelişiyle Fenerbahçe, 6 yıllık hasretine de son verdi ve Ali Koç başkanlığında ilk kez Kadıköy'de derbi zaferi yaşadı. Bu arada Elmas, Dündar'a yeni görevinde başarılar diledi.

"BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM"

Dündar, maç sonu açıklamasında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Yüksek Divan Kurulu Başkanı, "İlk derbi maçım oldu. Büyük heyecanla seyrettik. Ayağımızın uğurlu gelmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Takım gayet iyiydi. Keşke ligin başından itibaren bu futbolu oynasaydı. O zaman şampiyonluğun en güçlü adayı olurduk" dedi.

 
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