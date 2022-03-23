Uğur Dündar: 'Ali Koç ile konuştum'

Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yarışına giriyor.



Faruk Ilgaz Tesisleri'nde perşembe günü 14.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek Dündar adaylığını resmen açıklayacak.



Mevcut YDK Başkanı Vefa Küçük'ün yanı sıra Nail Kır ve Sait Yılmaz da adaylıklarını daha önce duyurmuştu.



"FENERBAHÇE'NİN BİRLİĞE İHTİYACI VAR"



Uğur Dündar, Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Aday olma kararımı vermeden önce Sayın Başkan Ali Koç ile görüştüm. Türkiye'nin olduğu kadar Fenerbahçe'nin de birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Gruplar üstü bir yaklaşımla Fenerbahçe'nin adeta senatosu konumundaki divan kurulu başkanlığını üstlenebileceğime inanıyorum."





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