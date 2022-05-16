Uğur Dündar: "Ali Koç günler öncesinden uyarmıştı"

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Uğur Dündar: 'Ali Koç günler öncesinden uyarmıştı'
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16 Mayıs 2022 10:26
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Dündar, Twitter'daki paylaşımında "Ali Koç günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı. Sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır" ifadelerini kullandı. 

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