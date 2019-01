"Farklı bir şampiyon çıkabilir"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok, ilk hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ve Aykut Kocaman idaresindeki yapılanmayla şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.Uğur Demirok, Atiker Konyaspor'un ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Konyaspor'un hedefleri her zaman vardı, sezon başında da vardı, şu anda da devam ediyor, bundan sonra da olacak. Avrupa kupası, kupalar her zaman Konyaspor'un hedefinde vardır. Onların doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Aykut Hoca ile daha önce yakalanan bir başarı var. Şimdi daha farklı ve iyi bir yapılanma olacağı için kısa vadede belki şampiyonluk kolay gibi gözükmüyor ama neden olmasın. Uzun vadede şampiyonluğu ve Avrupa kupalarını istiyoruz. Hatta kısa vadede bunu başarabilecek bir takıma, camiaya ve hocaya sahibiz." ifadelerini kullandı.Süper Lig'de her zaman ikinci yarıların çok daha zorlu geçtiğinin altını çizen deneyimli futbolcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:"Bir maç kazanırsan ikinci olma, bir maç kaybedersen 14. olma şansın var. Takımlar çok yakın gidiyor, bence bu güzel bir rekabet. Bu da ligin güzelliğini arttırıyor. Şampiyonluk konusunda şu takım yakın demek zor, ikinci yarı çok farklı oluyor ama Başakşehir lider. İyi bir yapılanma içeresindeler ve istikrarlı bir takım. Neden olmasın, geçen sene de kovalamışlardı, 3-4 senedir kovalıyorlar. Onlar olabilir diye düşünüyorum. Farklı bir şampiyon çıkabilir. Farklı bir şampiyon çıkarsa çok güzel olur. Trabzonspor da yarışın içerisinde kadrosu genç ve kaliteli. Biz bile yarışın içerisindeyiz. İkinci ile 4 puan fark var."Eski kulübü Trabzonspor'un kendisi için çok özel bir takım olduğunu aktaran Uğur Demirok, şu değerlendirmede bulundu:"Trabzonspor'u seviyorum. Bunu hiçbir zaman saklamadım ve herkes de biliyor. Trabzonspor'un bende çok farklı bir yeri var. Profesyonellik anlamında farklı kulüplerde oynuyoruz. Bugün buradayım, yarın başka bir kulüpte, daha önce Trabzonspor'daydım ama dediğim gibi Trabzonspor'un sadece bugün değil yarın ve bundan sonra da hep başarılı olmasını isterim."Uğur, "Trabzonspor'da oynadığın dönemde yaptığın açıklamalar nedeniyle bazı kulüplerin de tepkisini çektin. Bunlar nedeniyle pişmanlık hissettin mi?" sorusunu ise, "Hiçbir zaman hissetmedim. Dediğim gibi o zaman formasını giydiğim takımı sahiplenmek ve korumak benim yapımda var. Şu anda da Konyaspor forması giyiyorum ve en iyi şekilde sahiplenip, korurum. Ne olursa olsun. O zaman da onları yapıyordum. Hiçbir pişmanlığım yok. Benim karakterim bu. İnsanlar bunu hisseder, yalandan olduğunu görmedikleri için, o samimiyet oluşuyor." şeklinde yanıtladı.Uğur Demirok, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:"O zaman neyin ne olduğunu herkes biliyordu. Galatasaray'ın da ekmeğini yedim onu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Onlardan da Allah razı olsun. Emekleri çoktur üzerimde. Onlar kendilerini biliyorlar zaten, futbol oynarken tribünde neler söyleniyor duyabiliyoruz. Benim söylediklerim küfür edenler, kötü konuşanlara ve hakedenlereydi. Bunu aldılar, büyüttüler. Bize verilen etkiye tepki olarak konuştum. Profesyonel sporcularız ama tribünden söylenenleri duyabiliyoruz. Bizim de insani bir yönümüz var. Belirli bir yere kadar profesyonellik geliyor, bizim de canımızı acıtan sözler oluyor. Buna karşılık bazı şeylerdi onlar, geçti."Süper Lig'in ilk yarısında en başarılı bulduğu oyuncuların İrfan Can Kahveci ve Ömer Ali Şahiner'in olduğunu anlatan Uğur, "Ömer Ali performansıyla milli takımı hakediyor." dedi.Deneyimli futbolcu, Galatasaray'dan Ozan Kabak ve Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in beğendiği stoperler olduğunu açıkladı.Uğur Demirok, Süper Lig'de karşısında en zorlandığı forveti ise, "Daha önce Fenerbahçe'de oynayan Fernandao'ya karşı zorlanıyorsun ister istemez. Çünkü çok kuvvetli ve dengeyi bozan bir santrfor. Fernandao'nun zorladığı maçlar oldu. Onunla savaşmak zor oluyordu." sözleriyle anlattı.Akhisarspor'da oynarken Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı iki penaltı kaçırmasını unutamadığını aktaran Uğur, "Hayatımda unutamadığım ve komik olarak aklıma gelen an o dur. İşin enteresanı ikinci penaltıyı kaçırdıktan sonra kaleciden dönen top da önüme düştü, kale bomboş ve onu da auta attım. Yani üç diyelim. Bundan sonra da daha garip bir şey yaşamam herhalde." diyerek sözlerini tamamladı.