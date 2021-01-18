Uğur Demirok, Kayserispor'a transfer oldu

Konyaspor'dan ayrılan ve bonservisini eline alan Uğur Demirok'un yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Abone Ol
Uğur Demirok, Kayserispor'a transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 17:23
Süper Lig takımı Konyaspor'dan ayrılan Uğur Demirok'un yeni adresi açıklandı.

32 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig ekibi Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Uğur Demirok ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Uğur Demirok'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için