Uğur Demirok, Kayserispor'a transfer oldu

Süper Lig takımı Konyaspor'dan ayrılan Uğur Demirok'un yeni adresi açıklandı.



32 yaşındaki defans oyuncusu, Süper Lig ekibi Kayserispor ile sözleşme imzaladı.



Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Uğur Demirok ile iki yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Uğur Demirok'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.



