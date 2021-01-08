Uğur Demirok, İstanbul biletini aldı!

Konyaspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Uğur Demirok'un yeni adresi Kasımpaşa oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Uğur Demirok, İstanbul biletini aldı!
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08 Ocak 2021 17:31
Süper Lig'de transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'un evinde Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmişti. Maçta bir gol atan Uğur Demirok sürpriz bir şekilde yeşil beyazlı ekipten ayrılma kararı almıştı.

Milliyet'ten Nergis Aşkın'ın haberine göre; 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok'un yeni adresi belli oldu. Demirok, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Uğur Demirok bu sezon Konyaspor'da 10 maçta forma giydi 5 gole imza attı.



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