Uğur Demirok: "Erken gol handikap oldu"

Kayserispor'un savunma oyuncusu Uğur Demirok, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Uğur Demirok: 'Erken gol handikap oldu'
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06 Nisan 2021 21:13
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kayserispor'da savunma oyuncusu Uğur Demirok, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Erken gol bulmalarının kendileri için handikap olduğunu söyleyen Demirok, "Giydiğim formanın hakkını vermeye çalışıyorum. Trabzonspor büyük camia, zor deplasman. Golü erken atmak bizim için handikap oldu. Geride karşılamak zorunda kaldık. İnanılmaz mücadele ettik. Sıkıştırılmış fikstür var. Çok zorlu bir sezon geçiyor. Şu an alt konumdayız. Kalan maçlarda takımımızı ligde tutup buradaki 1 puanın önemini sezon sonu daha iyi anlayacağız. Bu mücadeleyi göstermek bizim için çok önemli." dedi.



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