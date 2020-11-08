Uğur Çiftçi: "Penaltıyı atsak farklı olabilirdi"

Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Uğur Çiftçi: 'Penaltıyı atsak farklı olabilirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2020 21:15
Sivassporlu oyuncu Uğur Çiftçi, Galatasaray karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.

Uğur Çiftçi açıklamasında; "Bahanelere sığınmaya gerek yok, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün için iyi hazılandık, iyi de oynadık. penaltı gol olsaydı farklı olabilirdi. Çalıştık ama olmadı. Milli arada dinlenmek iyi gelecek. Penaltı dakikası çok güzeldi." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için