Uğur Çiftçi: 'Penaltıyı atsak farklı olabilirdi'

Sivassporlu oyuncu Uğur Çiftçi, Galatasaray karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.



Uğur Çiftçi açıklamasında; "Bahanelere sığınmaya gerek yok, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün için iyi hazılandık, iyi de oynadık. penaltı gol olsaydı farklı olabilirdi. Çalıştık ama olmadı. Milli arada dinlenmek iyi gelecek. Penaltı dakikası çok güzeldi." dedi.



