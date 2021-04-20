Uğur Çiftçi: "İç sahada her maç favoriyiz"

Sivasspor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Abone Ol
Uğur Çiftçi: 'İç sahada her maç favoriyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2021 21:29
Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulundu.

Kendi sahalarında her maça favori çıktıklarına vurgu yapan Çiftçi, "Biz iç sahada her maça favori olarak çıkıyoruz. Pozisyonlarımız var ama atamadık. Önümüzdeki maçlarda atmak ve kazanmak istiyoruz. Ligde daha yukarı çıkmak istiyoruz. UEFA bizim için şanssız geçti. İnşallah yeniden Avrupa kupalarına tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.