Uğur Çiftçi: 'İç sahada her maç favoriyiz'

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, karşılaşmanın ardınan açıklamalarda bulundu.



Kendi sahalarında her maça favori çıktıklarına vurgu yapan Çiftçi, "Biz iç sahada her maça favori olarak çıkıyoruz. Pozisyonlarımız var ama atamadık. Önümüzdeki maçlarda atmak ve kazanmak istiyoruz. Ligde daha yukarı çıkmak istiyoruz. UEFA bizim için şanssız geçti. İnşallah yeniden Avrupa kupalarına tekrar gideceğiz." ifadelerini kullandı.



