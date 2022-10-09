Uğur Bayarslan: 'Anlamlı bir galibiyet'

Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan Yeni Malatyaspor karşısında anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Geçen hafta da Altaş Denizlispor'u yenerek 3 puan aldıklarını hatırlatan Bayarslan, şunları kaydetti:



"Yeni Malatyaspor'un genç, dinamik, koşan ve rakibi bozan hücum oyuncuları var. Hafta içinde buna göre önlemlerimizi aldık. Oyuna iyi başladık daha sonra oyun dengelendi ama ilk yarı boyunca tüm oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı tabii ki daha zor olacaktı çünkü Yeni Malatyaspor'un şiddetle puan ve puanlara ihtiyacı vardı, alacakları galibiyet onları rahatlatacaktı fakat biz rakibimizi hata yapmaya zorladık. Pas hatası yapacaklarını biliyorduk, oyun akışında geri pasta Eren Tozlu topu kaptı ve golü attı, rahatladık. Golden sonra geriye çekildik ama buralarda oynamak kolay değil. Yeni Malatyaspor uzun toplarla gole gitmeye çalıştı. Bizim tecrübeli oyuncularımız var, hava toplarını vermedik. Daha dikkatli olsak, top bizde kalsa ikinci golü bulabilirdik."





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