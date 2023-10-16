Uğur Altay: 'En büyük teşekkür taraftarlara'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Letonya'yı 4-0 yenerek 2024'te Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı ve takıma destek veren Konyalı taraftarları kutladı.



Altay, yaptığı yazılı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 2015'te Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında İzlanda'yı Konya'da 1-0 yenerek 2016'da Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na Konya'dan gittiğine değinerek, şunları kaydetti:



"Yine bir ekim ayında bu sefer Letonya'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Almanya'daki EURO 2024'e Konya'dan gidiyoruz. Milli takımımızın son yıllarda tarihi anları Konya'da yaşıyor olması şehrimiz için büyük bir gurur vesilesi. Konya'mızda tarih yazan 'bizim çocukları' gönülden alkışlıyor, bize bu büyük mutluluğu yaşattıkları için canıgönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de stadı dolduran ve son ana kadar bir an bile susmayan Konyalı sporseverlere. Muhteşem bir atmosfer oluşturarak performanslarıyla bu gurur akşamına büyük renk kattılar. Almanya EURO 2024'te milli takımımızın, bu mücadele azmiyle başarılı olacağına şüphem yok. Konya'da daha nice zaferler kazanmayı temenni ediyorum."



