Ufuk Sarıca'dan hakem ve FIBA tepkisi!

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Letonya'ya 79-70 yenilen A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ilk yarı ve ikinci yarıdaki performanslarının birbirinden farklı olduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, "İki farklı yarı oynandı. İlk yarı bizim oyunumuz tatminkardı. Fakat ikinci yarı özellikle uzun oyuncularımızın erken faul almasında dolayı sıkıntılar yaşadık." dedi.



Yaptıkları top kayıplarının da sonuca etki ettiğini aktaran Sarıca, "Bu top kayıplarını yapmak yerine hücum şanslarını kullanabilseydik, oyun belki farklı olacaktı. Oyuncularımıza bunu söylememize rağmen, fiziksel olarak yetersiz kaldık. Zaten eksik kadroyla yakalandık. Maalesef maçın sonunda sonuca ortak alamadık. Performanslarımızı yukarı çekmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Karşılaşmadaki hakem performanslarını da eleştiren Sarıca, "Faullerin çalınma şekli, iki tarafa çalınış şekli tartışılır. Bu seviyedeki maçta bir takım 28, diğer takım 12 faul atıyor. Özellikle üçüncü periyotta bizim için çalınan ve çalınmayan faullerde direncimizin kırıldığını net olarak söyleyebilirim. Bunun da FIBA tarafından değerlendirilmesi gerektiğin düşünüyorum." yorumunu yaptı.



- Vecvagars: "Güzel bir galibiyet oldu"



Letonya Milli Takımı Başantrenörü Arnis Vecvagars, elde ettikleri galibiyetin kendilerini sevindirdiğini söyledi.



Türkiye karşısında kazanmaya çok ihtiyaçları olduğunu dile getiren Vecvagars, "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Oyuncularımı performanslarından dolayı kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde performansımız iyiydi." şeklinde konuştu.



