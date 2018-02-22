Ufuk Sarıca'dan çağrı; 'Sabırlı olmalıyız'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaveile yapacakları maçlar öncesi açıklamalar yaptı."Oyuncu ve jenerasyon bazında değişiklikler yaptık. Özellikle son dönemde eskiye oranla Türk oyuncularımızın çok azı ligde ana rolde süre alabiliyor. Bu durumun yansımalarını milli takımda görüyoruz. Eksiklere odaklanmaktan ziyade, elimizde olanın en iyisini ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Bu takımın sahada sergilediği mücadele, takımdaşlık duygusu, birbirleri ile zevk alır halde oynamaları ve kazanmaya olan inançları bence Türk halkının hoşuna gitti. Bu sayede de bu takım daha sahiplenilen bir takım haline geldi.Kazandığımız her maç basketbol ailesine ümit veriyor. Bizde çok büyük potansiyele sahip olan genç oyuncular var, biraz süre ve tecrübeye ihtiyacımız var. O yüzden hepimizin biraz sabırlı olması lazım.Bizim için kolay bir dönem değil ama hedefimiz 2 maçı da deplasmanda kazanabilmek. Sıkıntılarımızı arka plana atarak ne yapabiliriz, Dünya Kupası'na nasıl katılabiliriz diye düşünüyoruz. Ben bu takıma ve genç oyuncularımıza güveniyorum. En iyisini yapacağız.""Elbette kulüp takımlarımızın Avrupa'daki başarıları çok önemli ancak milli takım ülkemizin takımı. O formayı giymek, özellikle A Milli Takım formasını giymek, kendi ülkenizin milli takımında yer almak, o takımı Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na taşıyan oyunculardan 1'i olmak bir oyuncunun hayatında bulunabileceği en güzel karelerden birtanesi.""Beşiktaş Sompo Japan olarak Şampiyonlar Ligi'nde 2. senemizde de grubumuzda lider olarak aynı başarıyı tekrarladık. İlk hedefimiz bu turu geçmek ve Dörtlü Final'e ilerlemek. Bu turda favoriyiz. Gereken takım oyununa ve güce sahibiz. Mümkün olursa Final-Four'u İstanbul'a almak istiyoruz. Bu konuda başkanımız Fikret Orman, basketboldan sorumlu yöneticimiz Cihat Kumuşoğlu ve bütün yönetim kurulumuzun desteği var. Dörtlü Final'e kalabilirsek onlar da finalin burada oynanmasını istiyorlar.""Bursa'nın bizim için gerçekten iyi olacağını düşündük ve bu çok da güzel bir şekilde de sonuca yansıdı. Daha tam kararını henüz vermedik ama haziran ayında Türkiye'de oynayacağımız 2 maçı da Bursa şehrinde oynamayı planlıyoruz.""Önümüzdeki 2 maçımızda da deplasmandayız. İnanıyorum ki tüm Türkiye'nin kalbi oralarda bizimle olacak. Hazirandaki maçlarımızı ise ülkemizde oynayacağız. O dönem karşılaşmalarımızda salonda taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak."