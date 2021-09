Ufuk Sarıca: 'Taraftarımızla oynamayı çok özledik'

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı yazılı açıklamada, her sezon olduğu gibi bu yıl da son topa kadar savaşan bir takım olacaklarını belirtti.



Bu doğrultuda çalışmalara devam ettiklerini bildiren Sarıca, "Bu sezon taraftarımızın da olacağını düşünürsek bu da bizim için büyük bir coşku, büyük bir artı olacak. Taraftarımızla oynamayı çok özledik. Onlarla enerjisi yüksek bir Pınar Karşıyaka sahada olacaktır." ifadelerini kullandı.



Sarıca, bu sezon 7-8 yeni oyuncunun takıma katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"En büyük fark da değişik bir uzun oyuncuyla oynayacak olmamız. Ne istediklerimizi oyuncularımıza anlatıyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapıyor, oyuncularımızın da bizleri daha iyi tanımasını sağlıyoruz. Hazırlık dönemi için enerjisi fazla, kapasitesi yüksek bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Daha halledeceğimiz konular var. Amath'ın sakatlıktan yeni dönmesi, James'in sakatlığının sürmesi sezon başı var olan sıkıntılarımız oldu. Sezon başlayana kadar daha iyi duruma geleceğimizi söyleyebilirim."



Geçen yıl finale yükseldikleri FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da aynı başarıyı yakalamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sarıca, şöyle konuştu:



"Sezonun girişi oluyor ama takımın daha henüz parçalarının pek oturmadığı maçlar olacaktır, sıkıntılı maçlar olacaktır. Ama sonuç itibarıyla buraları en az kan kaybıyla geçerek ilk grubu aşmak istiyoruz. Grubumuzda yer alan Hapoel Kudüs her yıl yatırım yapan bir takım. Manresa İspanya ekolü, Arged Bmslam Stal Polonya Ligi şampiyonu hiç hafife alınacak rakipler değil. İlk hedef bu grubu geçip daha sonra sezon başında koyduğumuz öncelikli hedef yine son 8'e kalarak Final Four yapabilmek."