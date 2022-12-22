Ufuk Sarıca: 'Kazanmayı hak etmiştik'

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında konuk olduğu AEK'ye yenilmesine rağmen play-in'de mücadele etme hakkı kazanan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk yarı kazanmayı hak etmiştik ve çok iyi bir çizgideydik ama ikinci yarıda AEK kazanmayı hak etti." dedi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, AEK karşısında ilk yarıda hücumda ve savunmada çok iyi olmalarına rağmen ikinci devre farklı bir oyun ortaya koyduklarını kaydetti.



Tecrübeli oyuncularının çokluğuna rağmen aceleyle top kayıpları yaptıklarını ve çok atış kaçırdıklarını belirten Sarıca, "Serbest atışları kaçırdığımız bölümler özellikle hep ritim kaybettiğimiz anlardı. İkinci yarı AEK'nin 56 sayı bulmasına izin verdik. İlk yarı kazanmayı hak etmiştik ve çok iyi bir çizgideydik ama ikinci yarıda AEK kazanmayı hak etti. Sonuçta basketbol 40 dakika. Şimdi Türkiye Ligi'nde iki maç yapıp, play-in turunda UCAM Murcia ile oynayacağımız maçlara hazırlanacağız."



Play-in turunda İspanyol ekibi UCAM Murcia ile eşleşen Pınar Karşıyaka, toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu aşamasına kalacağı eşleşmede ilk maçını 3 veya 4 Ocak'ta İspanya'da, ikinci müsabakayı ise 10 veya 11 Ocak'ta İzmir'de oynayacak. Gerekirse üçüncü karşılaşma 17 veya 18 Ocak'ta Murcia'da yapılacak.



Yeşil-kırmızılı ekip, son 16 turuna kaldığı takdirde L Grubu'nda İspanyol ekipler Surne Bilbao ve Lenovo Tenerife'nin yanı sıra Benfica (Portekiz)-Darüşşafaka eşlemesinin galibiyle mücadele edecek.





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