Ufuk Sarıca: 'Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik'

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda Rus ekibi Enisey'i 96-73 yenerek son maçlar öncesinde grup liderliğini garantileyen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, sahada tüm enerjisini, iyi niyetini koyan oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, "Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik." dedi.Sarıca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin bu organizasyonun en iyi kadrosuna sahip takımı olduğunu belirterek, müthiş bir müsabaka oynadıklarını söyledi. Gruptan lider çıkmayı başardıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:"Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu yolculuğun üzerine sahada tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle ayrıca kupadaki diğer Türk temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin kupada tur yolunu açtığımız için mutluyuz. Bu başarı, ortak bir başarı, bu seyahatin daha kolay geçmesini sağlayan sponsorumuz Pınar ailesine ve yönetim kurulumuza da teşekkür ederim."