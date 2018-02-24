Ufuk Sarıca: ''İsveç yenilgisini beklemiyorduk''

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında 26 Şubat Pazartesi günü Letonya'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, tehlikeli bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi.



Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, grupta kendilerinin İsveç'e, Letonya'nın da Ukrayna'ya kaybetmesinin durumu daha kritik hale getirdiğini belirterek, "Letonya için de maç 2-3 kat daha önemli hale gelmiş durumda. Özellikle dünkü kayıplarından sonra. Bize de kaybettikleri takdirde iş onlar için iyice zor hale gelecek. Deplasmanda kazanılan her maçın büyük avantaj olduğunu biliyoruz. Biz kendi işimize bakıp, o maçı kazanmaya çalışacağız." dedi.



Letonya maçının da zorlu geçeceğine inandığını anlatan Sarıca, "Letonya tehlikeli bir ekip. İsveç maçında kötü oynamışlardı ve dün de Ukrayna'ya karşı 14 sayı farkla yenildiler. Onların da tek amacı kazanmak olacak. Sertlik bölümünde geri adım atmamamız lazım. Sertlikle beraber, oyunun akış bölümünde de etkili olmamız gerekiyor. Formsuz veya hafif sakatlıkları bulunan oyuncularımız var. Bunlar bizi etkiliyor. Artık bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Letonya karşısında tek hedefimiz kazanmak olacak. Oraya kazanmaya gidiyoruz." diye konuştu.



- "İsveç yenilgisini beklemiyorduk"



Ufuk Sarıca, İsveç'e 1 sayı farkla 59-58 yenilmeleriyle ilgili olarak, "İsveç yenilgisi beklediğimiz bir kayıp değildi." ifadelerini kullandı.



İsveç karşılaşmasının kolay olmayacağı yönünde hep uyarılar yaptığını dile getiren Sarıca, şunları kaydetti:



"Ben toplandığımız ilk günden beri İsveç ile ilgili oyuncularıma görüşlerimi söyleyip, çok zor bir maç olacağını anlatmaya çalışıyordum. Ancak dün özellikle hücum açısından çok kötü bir günümüzdeydik. Basketbolda böyle günler oluyor. Hepimiz üzüntülüyüz ama bugün yeni bir gün. Yarını düşünmek durumundayız. Pazartesi günü Letonya maçını kazanırsak, var olan avantajımızı devam ettirip, yolumuzdan sapmamış olacağız. İnşallah bunu başarırız."



