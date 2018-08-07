  •  
    Ve 2,8 milyon euroluk teklif! G.Saray değil...
  •  
    Ve Yerry Mina'nın yeni takımı BELLİ OLUYOR!
  •  
    Beşiktaş'ta Negredo için flaş ayrılık kararı var!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."
  •  
    Beşiktaş'ın transferde hayaline ENGEL oldu!..

Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı! Nedeni...

Yeni sezon öncesi Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.

Kaynak: Akşam
Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı! Nedeni...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2018 10:25
Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca ile anlaşarak yollarını ayırdı. 2016 yılında büyük hedeflerle Beşiktaş Sompo Japan'ın başına getirilen Ufuk Sarıca ile 2 yılın ardından yollar ayrıldı.

FİKRET ORMAN MEMNUN KALMADI!

Geride kalan sezonda Avrupa kupalarından istediği başarıyı alamayan ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne çeyrek finalde havlu atan Beşiktaş Sompo Japan'da Başkan Fikret Orman, Ufuk Sarıca'nın ve takımın performansından memnun kalmadı. 'Ya Milli Takım ya da Beşiktaş' diyen yönetime 'Milli Takımı bırakamam' diyen Ufuk Sarıca ile haftalardır süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

UFUK SARICAN'DAN 'FEDA' HAMLESİ

Önümüzdeki sezonda garanti kontratı olan Ufuk Sarıca'ya bir miktar verilerek fesih için son imzalar atılacak. Ufuk Sarıca'nın bu görüşmelerde ciddi fedakarlıklar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Başantrenör belirsizliğiyle haftalardır oyalanan siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi şu ana kadar hiç transfer yapmadı.

Kamuoyu tarafından aralarının çok iyi olduğu bilinen Başkan Fikret Orman ve Ufuk Sarıca'nın fesih sürecinde hiç konuşmadıkları süreci Cihat Kumuşoğlu'nun yönettiği son kararı ise Fikret Orman'ın verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Sompo Japan'daki ilk sezonunda takımı finale taşıyan Ufuk Sarıca ile bu şekilde yolların ayrılması sosyal medyada taraftarların tepkisine neden oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için