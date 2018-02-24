Ufuk Sarıca: "Hiç ritim bulamadım"

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü maçında İsveç'e 59-58 yenilen A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörü Ufuk Sarıca, beklentilerinin altında bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, "Bir türlü ritim bulamadık. Özellikle ofansif pasta ritmimiz düşüktü." dedi.

İlk yarıda boş atışları değerlendiremediklerinden yakınan Sarıca, "Eğer bu atışları sayıya çevirebilseydik, maçı farklı bir şekilde bitirebilirdik. Özellikle üçüncü periyodu çok kötü oynadığımızı söyleyebilirim. Sert bir maç oldu ve üçüncü periyotta rakibin gerisinde kaldık. Ayrıca 20'de 10 serbest atış kullandık. Bu da maçı kaybetmemizin sebeplerinden biri." diye konuştu.

Takım olarak kötü bir günlerinde olduklarını da kaydeden Sarıca, "Grupta hala avantajımız var. Pazartesi günü oynayacağımız Letonya maçına konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Ali Muhammed de oyunda ritim yakalayamadıklarından bahsederek, son bölümde rakibi yakalamalarına karşın kazanmayı başaramadıklarını anlattı.



- İsveç cephesi

Gruptaki ilk maçını kazanan İsveç'in başantrenörü Vedran Bosnic, elde ettikleri sonucun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye karşısında üst düzey savunma yaptıklarını söyleyen Bosnic, şunları söyledi: "İsveç basketbolu için tarihi bir galibiyet. Bu sporda hergün Türkiye'yi yenemezsiniz. Son 15 yılda ne kadar ilerediklerini herkes görüyor. Ligleri Avrupa'nın en iyilerinden.Üst seviye organizasyonlarda oynayan sporcuları var. Kaliteli bir ekibe sahipler. Biz ise son dönemdeki en iyi savunma performansını ortaya koyduk. Hücumda da iyiydik ve oyunun kontrolünü elimizde tutmayı başardık." şeklinde konuştu.

Takım olarak her geçen gün daha iyi oynadıklarını aktaran Bosnic, "Bugün maçı kazanmayı hak edeek çok fazla şey yaptık. Kaybedebilirdik de ancak tribünlerdeki 8 bin basketbolseverin verdiği yüksek bir enerji vardı." değerlendirmesinde bulundu.