Ufuk Sarıca: 'Geri adım atmadık ve kazandık'

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu son saniyede bulduğu üçlükle 74-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Sarıca, "Müthiş bir mücadele ve müthiş bir maç sonu oldu. Maçın sonunda elimize aldığımız çok önemli bir avantajı kullanamadık, maalesef faul yapamadık. Melih de o atışı baskete çevirdi ve maçı kaybetme noktasına geldik. Ancak 5 saniyede son molamızdan dönüşte zor atışı biz kullanıp harika bir final yaptık. Maçı kazanmak hakkımızdı. Bu sene bir sürü şanssızlık yaşadık. Bugün bu şans topu bizim için belki farklı kazanmaktan bile değerli. Fenerbahçe Beko da yoğun bir haftadan geliyor, onları da tebrik ediyorum. Tabii ki onların çok geniş bir kadrosu var, çok farklı oyuncuları var ve farklı oyuncuları dışarıda bırakma imkanları var. Onlar da sonuna kadar mücadele ettiler. Sonuçta kazanan, sahayı dolduran taraftarımızla birlikte biz olduk. Geri adım atmadan güzel bir final yaptık. Bu büyük galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Bütün takımımı ve ekibimi tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







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