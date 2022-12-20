Ufuk Sarıca: 'Devam etmek istiyoruz'

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu son hafta maçında çarşamba günü Yunanistan'da AEK ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, rakibini yenip yoluna devam etmek istiyor.



Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, AA muhabirine, play-in turuna kalmak için yarın zor bir maça çıkacaklarını söyledi.



Müsabakayı kazandıkları takdirde grup ikincisi olacaklarını, karşılaşmayı kaybetmeleri durumunda elenme ihtimallerinin de olduğunu hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:



"Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Maçı kazanmak en büyük amacımız olacak. Durum olarak baktığınız zaman takımca iyi durumdayız. Sezon başına göre çok daha gelişim gösterdik. Birbirimizle oynadıkça, beraber çalışma imkanı buldukça takımın büyüdüğünü, ilerlediğini görüyoruz. Zaten son maçlarda da bunu çok net bir şekilde yansıttık. Özellikle aldığımız üst üste galibiyetlerle lig sıralamasında iyi durumdayız ama Şampiyonlar Ligi'nde de kazanarak yola devam etmemiz gerekiyor."



"Gerginlik yaşamayacak olmak avantaj"



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendi cezalarından dolayı 2 maçı seyircisiz oynadıklarını yarın da AEK'nin cezası nedeniyle müsabakanın seyircisiz olacağını belirten Sarıca, şunları kaydetti:



"Taraftara karşı oynadığınız zaman zor oluyor ama biz de burada seyircisiz bir maçta kazandık biliyorsunuz, AEK'yi yendik. O yüzden her şeyi buna bağlayamayız. Sonuna kadar orada iyi oyunu, sert oyunu, mücadeleyi ve özellikle son dönem yapabildiğimiz o müdafaa kısmını ortaya koymamız lazım ama tabii ki o gerginliği yaşamayacak olmak belki bir avantaj."



FIBA Şampiyonlar Ligi'nin organizasyon olarak her geçen yıl geliştiğini aktaran Sarıca, "Avrupa Kupası'nın daha üstünde bir organizasyon olarak görüyorum ben Şampiyonlar Ligi'ni. Tabii ki hala birtakım eksikler var ama bu eksikler giderilirse organizasyon olarak biraz daha düzenli bir şekilde ilerlemesi sağlanırsa ileride belki de Avrupa Ligi'ne rakip olur." ifadelerini kullandı.





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