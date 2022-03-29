Ufuk Sarıca'dan yabancı sayısı açıklaması

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ligde yabancı sayısında bir azaltmaya gidilebileceğini belirterek, Türk oyuncuların sahada daha fazla sorumluluk alabileceğini ifade etti.



Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım başantrenörlüğü döneminden bu yana Türk oyuncuların Basketbol Süper Ligi'nde yeteri kadar süre almadığını söylediğini aktardı.



Yabancı kuralının kısıtlayıcı gibi gözüktüğünü ancak bunun böyle olmadığını kaydeden Sarıca şöyle konuştu:



"Zaten Avrupa'da oynayan takımlarımız, özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da 11'er yabancı oyuncu var. Türk oyuncu zaten süre alamıyor. Bence burada bir tane daha sayı azaltmaya gidilebilir. Türk oyuncular sahada daha fazla sorumluluk alabilir. Maçın sonunda karar verici, karar veren Türk oyuncuya ihtiyacımız var. Milli Takım'da da bence yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu."



Sarıca, ligde bazı Türk oyuncuların sadece maçın başında süre aldığını hatırlatarak, "Bence bu yeterli değil. Sonunda, karar verme anında o mekanizmayı devreye geçirecek, o yetiyi elde edecek süreyi bulmaları lazım. Belki bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir. Ben açıkçası karşı çıkmam kendi adıma." ifadelerini kullandı.



- İlk 20'de Türk oyuncu yok



ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon takımlar 5 yabancı isme maç kadrolarında yer verebiliyor.



Şimdiye kadar oynanan maçlarda, maç başına süre alan isimler sıralamasında ilk 20'de Türk oyuncu bulunmuyor.



Maç başına en fazla oynayan isimler sıralamasında Galatasaray Nef'te 34 dakika 32 saniye sahada kalan Demarquis Dangelo Bost ilk sırada yer aldı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden Rihards Lomazs 33 dakika 40 saniye ve Frutti Extra Bursaspor'dan ayrılan Allerik Juwan Freeman 33 dakika 13 saniye ile takip etti.



Oyuncuların toplam süreleri sıralamasında ise ilk 20'de 2 Türk basketbolcu yer alıyor. Bu listede Darüşşafaka'dan Doğuş Özdemiroğlu 13, Beşiktaş Icrypex'ten Egehan Arna ise 16. durumda bulunuyor.



