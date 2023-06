Ufuk Sarıca'dan hakem uyarısı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hakemlerden final serisine yakışır, adil ve standart bir yaklaşım beklediklerini belirterek, "Bu konudaki gerekli hassasiyet lütfen gösterilsin." dedi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, final serisinde şu ana kadar neler yaptıklarını ve neleri gerçekleştirebileceklerini bildiklerini kaydetti.



Oyuncularına ve ekibine güveninin sonsuz olduğunu belirten Sarıca, şu ifadelere yer verdi:



"Play-off finalindeyiz ve bir seri oynuyoruz. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Her maçın ayrı bir hikayesi var ama son maçınki apayrı. Avrupa'nın en iyi üç ligi arasında gösterilen Türkiye Süper Ligi'nin final serisinde, 'sold out' söylemi altında oynanan üst düzey bir final maçında bir tarafa 25, diğer tarafa 13 faul çalınması kabul edilebilir bir durum değil. Böylesine çetin ve sert bir seride her nasılsa bir takım üç periyot boyunca faul sınırına bile yaklaşmıyor. Bu noktada biz de MHK'ye sesleniyoruz ve bundan sonrası için sahada final serisine yakışır, adil ve standart bir yaklaşım olmasını istiyoruz. Bu konudaki gerekli hassasiyet lütfen gösterilsin. Yarın evimizde, taraftarımızla beraber tüm yüreğimizle sahada olacağız."





