Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek finale yükselen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Biz savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz." dedi.



Sarıca, maçtan sonra yaptığı açıklamada, galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Artık finale çıktıklarını aktaran Sarıca, şöyle konuştu:



"İlk yarı çok iyi oynadık, hem savunmada hem hücumda çok iyiydik. İkinci yarıda çok hata yaptık ve top kaybımız çoktu. Onların geçiş oyunlarını ve hızlı hücumlarını kesmek önemliydi. Son 7 dakikada ise baskılı alan savunması ve değişmeli adam adama savunma ile oyuna tutunduk. Takımımızın karakteri olarak hiç pes etmedik, oyuncularımı bu büyük işten dolayı kutluyorum."



Sarıca, finaldeki rakibin çok önemli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Karşımızda iyi bir takım olacak. Oyuncularıma çok güveniyorum, birbirimize güveniyoruz. Üçüncü periyot başında hatalar yaptık, top kayıpları yaptık. Rakibimiz top kayıplarımızdan 26 sayı buldu ama hiç korkmadım. Biz savaşçı bir takımız, her şeyi yapabiliriz."



Geçen seneden beri aynı düzeni devam ettirdiklerini belirten Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen sene olduğumuz yerden daha iyiyiz, final oynayacağız ve bunu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu önemli. Takıma bir tane bile oyuncu katmadan yaptık. Özellikle Kovid durumu varken bile takıma ekleme yapmadık. Bundan dolayı bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu benim oyunculuğumda da karakterimde de vardı, savaşmak. Dolayısıyla savaşan ve mücadele eden oyuncularım var. Hata yapabiliriz ama asla pes etmeyiz, vazgeçmeyiz. Hayallerimize ulaşmak için de her şeyi beraber yapıyoruz. Çok mutluyum."