Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'a 83-60 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da karşılaşma sonrası antrenör Ufuk Sarıca önemli açıklamalarda bulundu.
Deneyimli koç, son çeyrekte boş atışları sayıya çeviremediklerini dile getirdi.
Maç sonrası Fenerbahçe Doğuş'u kutlayan Sarıca, "Form ve maç sertliği açısından iyi durumdalar. Avrupa'nın sayılı 2-3 takımından birine karşı oynadık. Oyunun büyük bölümünde içindeydik. Son çeyrekte boş atışları sayıya çeviremedik ve arkaya arkaya yediğimiz üçlüklerle fark açıldı. Böyle rakiplere karşı kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Deneyimli koç, son çeyrekte boş atışları sayıya çeviremediklerini dile getirdi.
Maç sonrası Fenerbahçe Doğuş'u kutlayan Sarıca, "Form ve maç sertliği açısından iyi durumdalar. Avrupa'nın sayılı 2-3 takımından birine karşı oynadık. Oyunun büyük bölümünde içindeydik. Son çeyrekte boş atışları sayıya çeviremedik ve arkaya arkaya yediğimiz üçlüklerle fark açıldı. Böyle rakiplere karşı kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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