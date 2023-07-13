Ufuk Özkan son hali: Oyuncu Ufuk Özkan hastalığı nedir, siroz mu, neden olur? Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan sağlık durumu

Ufuk Özkan hastalığı ile gündemdeki yerini aldı. Komedi türündeki dizi ve filmleri ile bilinen ünlü oyuncu ciddi bir hastalık ile karşı karşıya. Ünlü isme sevenlerinden destek gelirken durumunun ciddi olması Geniş Aile sevenler başta olmak üzere tüm hayranlarını üzdü. Ufuk Özkan hasta mı sorusu yanıt arıyor. Verilen kritik süre içinde karaciğer nakli olması gereken oyuncuya destek mesajları yağıyor. İşte, Ufuk Özkan sağlık durumu ve son hali…Yer alacağı bir proje için Hollywood diyeti ile zayıflayan ancak hedeflenin üzerinde kilo kaybeden Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.Buna bağlı olarak doktora giden Özkan'ın siroz hastası olduğu ortaya çıktı.Karaciğeri iflas eden ünlü ismin 12 ay içerisinde karaciğer nakli olması gerektiği yönünde haberler gündeme gelince oyuncudan açıklama gecikmedi.Geniş Aile dizisindeki Cevahir rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Özkan'ın yaptığı yanlış diyet ile 5-6 kilo vermek isterken 17 kiloya yakın kilo kaybettiği ortaya çıktı.İddialara göre Hollywood diyeti ile zayıflayan ancak hedeflenin üzerinde kilo kaybeden Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü.Karaciğeri iflas eden ünlü ismin 12 ay içerisinde karaciğer nakli olması gerektiği yönünde haberler gündeme gelince oyuncu açıklama yaptı.Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:Hollywood DiyetiHollywood diyeti; 30 günlük yapılmakta ve bu 1 aylık süreç içerisinde 16 kilo vermeyi amaçlamaktadır. Hollywood diyeti, diğer diyet türlerine göre daha kısa sürede kişi üzerinde etkisini göstermektedir. Diyet süresi boyunca hastada herhangi bir sağlık sorunu yaratmayan bu diyet programı, katı bir yiyecek yenilmeden sürdürülmektedir.Diyet programı çoğu kişiye ağır gibi görünse de yapamam düşüncesini akıllara getirse de göründüğü gibi zor bir diyet programı değildir. Hollywood diyeti ile fazla kilo kaybı yaşansa da vücuttan sıvı kaybı olmamaktadır. Çünkü diyetin ilk günlerine sıvı detoksu ile başlanmaktadır. Hollywood diyeti uygulayacak olan kişiler öncelikle vücutlarını tam tamına tanıyan kişilerden oluşmalıdır. Diyetin günü gününe uygun olarak kullanılması halinde 12-16 kilo arasında kilo verilmesi mümkündür. Uygulayan çoğu kişi etkilerini kısa sürede görmektedir.Bu yazımızda Hollywood diyeti nedir, Hollywood diyeti nasıl yapılır, Hollywood diyeti kimler için uygundur, Hollywood diyeti avantajları nelerdir, Hollywood diyetinde yenilebilecek gıdalar nelerdir ve Hollywood diyetinde yenilemeyecek gıdalar nelerdir sorularını detaylı olarak cevaplandıracağız.Ufuk Özkan 11 Nisan 1975, Almanya doğumlu. Çerkes asıllı oyuncu. Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir ve Çerkes asıllıdır. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur. Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır. 2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi dansçılarından Nazan Güneş ile de geçen yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı.