Ufuk Kahraman: 'Üç maçtır futbol iyi ama sonuç yok'

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sahalarında Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 3-1 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Üç maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok." dedi.



Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.



Kocaelispor'un büyük bütçeyle kurulmuş bir takım olduğuna dikkati çeken Kahraman, "Kaliteli oyunculara sahip bir Kocaeli takımıyla oynadık. Yani baktığınızda, liderliğe oynayan bir Kocaeli takımına karşı mücadele ettik." diye konuştu.



Kahraman, takımının 70-80 dakika çok iyi futbol oynadığını aktararak, "Ama tabii ki taraftarın da bir tepkisi var, sonuç bekliyorlar. Üç maçtır çok iyi futbol var ama sonuç yok. Taraftarlar tepkilerini kendilerince gösterebilirler, belki haklılar ancak bir yandan da güçlü bir oyun var. Hangi açıdan baktığınız önemli." ifadelerini kullandı.



"Ben takımın oyunundan ve mücadelesinden memnunum." diyen Kahraman, "Son 15 dakikada hakemin kararlarına bakarsak, ne kadar haklı olduğu tartışılır. Verilen kırmızı kart ve oyundaki diğer kararlar, çoğunlukla Kocaeli takımına yönelikti. Genel olarak hakemin deplasman gibi bir ayrım yapmadığını düşünüyordum ama bugün böyle kararlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Kahraman, hakem hakkında konuşmanın kendisine yakışmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu konuda konuşmayacağım diye kendime söz vermiştim ancak maalesef geçen hafta da yaşadıklarım sebebiyle konuşmak zorundayım. Son dakika oyuncu değişikliği yapıyorum. Hakeme, "Bekle, değiştireceğim." diyorum ama duran topu kullandırıyor rakibe. Daha oyuncu yerine geçmeden oyun başlıyor ve oradan gol yiyoruz. İnanılır gibi değil. Sonuç olarak mağlubuz. Ama baktığınızda, net 5-6 pozisyonumuz var. Kocaelispor ise sadece yandan gelen ortalarla pozisyon bulmaya çalıştı. Kaliteli ayaklarıyla geldiklerinde ise golü buldular. Ama bu nereye kadar sürecek? Ben Bolu arması için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum, vicdanım çok rahat."



