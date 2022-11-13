Ufuk Kahraman: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız'

Spor Toto 1. Lig'de Altay'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ve gelecek maçlarda bunu telafi etmek istediklerini söyledi.



Kahraman, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, eksik oyuncularının olması nedeniyle değişikliklerde sorun yaşadıklarını belirterek, "Maç ısınmasında Ali'nin sakatlanması da moralimizi bozdu. 2 net pozisyonumuz var bunları değerlendiremedik. Gol bulamadıkça rakip 10 kişi de olsa direnci artıyor. Topa sahip olmaya çalıştık ama sonuçlandırmalarda sıkıntı yaşadık. Hamle şansımız da az olunca gol üretmede problemler yaşadık. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız. Üzgünüz." diye konuştu.





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