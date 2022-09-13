Ufuk Kahraman: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ama maçın bana göre hakkı beraberlikti." dedi.



Kahraman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kazanmaları gereken müsabakadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.



Pendikspor'un savunma arkasına attıkları toplarla pozisyon vermesini beklediklerini, golü de böyle bulduklarını kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:



"İkinci yarı biraz daha topa sahip olan birinci ve ikinci bölgeyi daha iyi oynayan bir takım vardı. Bunu üçüncü bölgeye taşıyamadığımız, ceza sahasına çok fazla giremediğimiz zaman gol pozisyonuna girmekte zorlandık. Evimizde kazanmamız gereken bir maçtı ama maçın bana göre hakkı beraberlikti. Önümüzde Göztepe maçı var, ona iyi hazırlanacağız. İzmir derbisi ama bunun özelinde tabii ki eksiklerimizi görüp, değerlendirip ona göre çalışmalar yapacağız."





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