Ufuk Kahraman: 'Kötü gidişi durduramıyoruz'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Bodrumspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, kötü gidişi durduramadıklarını söyledi.



Kahraman, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, müsabakaya gol pozisyonuyla başladıklarını ama her zamanki gibi bireysel hataların gol yemelerine neden olduğunu kaydetti.



Maçın ilk yarısında 4 pozisyonu değerlendiremediklerini aktaran Kahraman, "Son 6 haftadır en çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçtı. İkinci yarı direkten dönen bir topumuz var. Kaçırdığımız pozisyonumuz var. Oyuncularımız elinden geleni yapmaya çalıştı. 2-0'dan sonra düşmemeye ve maçı çevirmeye çalıştılar. Kazanmak istiyorduk. Kötü giden bir süreç var. Bu hikayeyi değiştirmek için her şeyi yapıyoruz. Çabalıyoruz. Tabii ki eksikliklerimiz var. Onlar da bizi zorluyor. Bu iki haftayı iyi geçirip, ikinci devreye hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.









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