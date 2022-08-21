Ufuk Kahraman: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sakaryaspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Ufuk Kahraman, "İçeride kazanmak istiyorduk, kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.



Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri oyun planını sahaya yansıtamadıklarını söyledi.



Alan ve bölge baskılarında biraz geç kaldıklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:



"Yine de rakibe ilk 15-20 dakikada pozisyon vermemeye çalıştık. Ama düşündüğümüz plan içerisinde geçiş oyununu da yakalayamadık. Yediğimiz 2 gol var. Biri kademe hatasından, diğeri bireysel bir pas hatasından. Bu tabii takımda ilk yarı anlamında biraz moral bozukluğu yarattı. İkinci yarıya 2 değişiklikle başladık. İlk yarının tam tersi ön alan baskısıyla başladık. Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı vardı. Pozisyon bulduk, risk aldık ama istediğimiz o erken golü bulamadık. İçeride kazanmak istiyorduk. kaybettiğimiz için üzgünüz."





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