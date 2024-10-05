Trendyol 1. Lig'te Erzurumspor'a mağlup olan Boluspor'un Teknik Direktörü Ufuk Kahraman Erzurumspor'u tebrik ederek, "Erzurum deplasmanı her zaman zordur, bunu bilerek geldik.'' dedi.



Kahraman sözlerine şöyle devam etti:



''Aldığı 12 puanın 9 puanını içeride kazanmış formda bir Erzurum takımı. Tabii biz de ona göre planlarımızı yaptık. Hava şartlarını iyi kullanan, kendi saha seyircisi önünde olmayı iyi değerlendiren Erzurum takımına karşı ilk yarı oyunu tutup daha sonra geçişlerle 3 puanı kazanmak istiyorduk. Duran topun dönüşünde kazanılan ikinci topu kaybediş, daha sonra arkaya atılan bir topta Erzurum takımının golü geldi. Daha sonra ikinci yarı sistem değiştirdik. 5-3-2'den 4-3-3'e döndük. Kenarları kullanmaya çalıştık ama bunda çok da başarılı olamadık. Daha çok topa sahip olan bir takım olması gerekiyordu kendi takımım adına söylüyorum. Tabii golden sonra da Erzurum takımı biraz daha savunma ağırlıklı oynadı. Geçiş oyununa dönmeye çalıştı." şeklinde konuştu..