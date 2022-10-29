Ufuk Kahraman: 'Çok fazla hata yaptık'

Spor Toto 1. Lig'de konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Pozisyon hatalarından ve bireysel hatalardan yediğimiz 3 gol var." dedi.



Kahraman, karşılaşmadan sonra yaptığı değerlendirmede, bugünkü müsabakaya kadar 3 maçlarını kayıpsız geçtiklerini hatırlattı.



Bu seriyi 4 maça çıkarmayı başaramadıklarını kaydeden Kahraman, "Kendi evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarıda 4 tane pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda çok fazla üretemedik. Pozisyon hatalarından ve bireysel hatalardan yediğimiz 3 gol var. Bizim için önemli bir virajdı, kazanmak istiyorduk. Üzgünüz. Bunu deplasmanda Eyüpspor maçıyla telafi etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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