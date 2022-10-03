Ufuk Kahraman: 'Bunların hepsini telafi edeceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 4-1 yenilen Altınordu'nun teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, maçın ardından konuştu.



Kahraman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında 3 puan daha kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.



Konuk takımın Taşkın ile iyi bir çıkış yakaladığını belirten Kahraman, "Bizim eksiklerimiz Ahmet İlhan, Safa ve Şeref. Şeref kadrodaydı ama çok fazla oynama şansı yoktu. Ön taraftaki eksikliklerden dolayı farklı alternatifler sunmaya çalıştık. Ali Dere'yi önde oynatmaya çalıştık. Fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen Hasan Hüseyin'i katmaya çalıştık. Maçın içerisinde baktığınız zaman erken golü bulduk. Yani iyi de başladık maça. 1-0 öndesiniz ve 1-1 oluyor, takımın daha çabuk oyundan düşmesi beni üzen taraf aslında." diye konuştu.



Yenilgiden ders çıkaracaklarını vurgulayan Kahraman, "Önümüzde bir Tuzla maçı var. Bunların hepsini telafi edeceğiz. O güce sahibiz. Genç oyuncularımızı adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün 5 tane öz kaynak oyuncumuzla oynadık. Onların performanslarını arttırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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