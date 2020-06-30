Ufuk Bayraktar ifşa mesajları, Ufuk Bayraktar eşi yayınladığı mesajlar

Oyuncu Ufuk Bayraktar mesajları ifşa oldu iddiasıyla en çok aranan isimlerden bir tanesi oldu. Ufuk Bayraktar'ın eşiyle yaptığı Whatasapp yazışmalarını eşi Merve Bayraktar kendi paylaşımı ile eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Bu paylaşımdan sonra çok konuşulan anlar yaşandı ve sosyal medya üzerinde bir çok yorum ve haber yapıldı. Ufuk Bayraktar kimdir? Ufuk Bayraktar mesaj ifşa, Merve Bayraktar kimdir, Ufuk Bayraktar mesaj ifşaları ile ilgili bilgiler haberimizde...

30 Haziran 2020 07:25
Ufuk Bayraktar ifşa mesajları, Ufuk Bayraktar eşi yayınladığı mesajlar
Sosyal medyada Ufuk Bayraktar'ın başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaların fotoğraflarını yayınladı. Merve Bayraktar'ın mesajları çok konuşuldu. Ufuk Bayraktar ifşa mesajları ortaya çıktıntan sonrada özellikle twitter ve instagram gibi mecralar bu konuyu konuştu. Ufuk Bayraktar ifşa paylaşımları nedir? Ufuk Bayraktar ifşa mesajlaşma, Ufuk Bayraktar ifşa haberleri ile ilgili detaylar haberimizde...

UFUK BAYRAKTAR İFŞA KONUŞMALARI
















UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar (d. 12 Eylül 1981, İstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Hayatı

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

ATV'de yayınlanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.

MERVE BAYRAKTAR KİMDİR?

Merve Bayraktar Ufuk Bayraktar'ın eşidir.

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